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Білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій

Зазначається, що облігації "Білорусь-07" з погашенням у 2025 році впали в ціні на 2,15% - це найбільше падіння за всю історію їх обігу
"Падають і інші білоруські бонди. "Білорусь-04" і "Білорусь-03" з погашенням у 2022 році впали на 1,5% і 1,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.
Білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій Фото: з вільних джерел

Облігації Республіки Білорусь упали на торгах на біржі на тлі протестів після президентських виборів та можливих санкцій з боку США і ЄС.

Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані торгів Московської біржі, зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що облігації "Білорусь-07" з погашенням у 2025 році впали в ціні на 2,15% - це найбільше падіння за всю історію їх обігу.

"Падають і інші білоруські бонди. "Білорусь-04" і "Білорусь-03" з погашенням у 2022 році впали на 1,5% і 1,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Білорусі четверту ніч тривали протести проти фальсифікованих виборів

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13 08 2020 16:57
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