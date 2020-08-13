БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Падають і інші білоруські бонди. "Білорусь-04" і "Білорусь-03" з погашенням у 2022 році впали на 1,5% і 1,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Білоруські облігації обвалилися на тлі протестів та загрози санкцій
Зазначається, що облігації "Білорусь-07" з погашенням у 2025 році впали в ціні на 2,15% - це найбільше падіння за всю історію їх обігу
Фото: з вільних джерел
Облігації Республіки Білорусь упали на торгах на біржі на тлі протестів після президентських виборів та можливих санкцій з боку США і ЄС.
Про це повідомляє FinClub з посиланням на дані торгів Московської біржі, зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що облігації "Білорусь-07" з погашенням у 2025 році впали в ціні на 2,15% - це найбільше падіння за всю історію їх обігу.
"Падають і інші білоруські бонди. "Білорусь-04" і "Білорусь-03" з погашенням у 2022 році впали на 1,5% і 1,3% відповідно", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Білорусі четверту ніч тривали протести проти фальсифікованих виборів
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13 08 2020 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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