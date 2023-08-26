білоруські прикордонники заявили про "провокації" з боку України

білоруська сторона розпочала адміністративний процес.

білоруські прикордонники заявили, що з території України тривають провокації,

Про це заявили у Державному прикордонному комітеті білорусі, повідомляє БЕЛТА.

"25 серпня мозирські прикордонники на кордоні з Україною виявили на одному із прикордонних стовпів елементи військової форми одягу. За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес. Прикордонники вважають, що такі дії української сторони ніщо інше, як марні та безглузді спроби викликати реакцію у відповідь у білоруських прикордонників", - йдеться в повідомленні.