білоруські прикордонники заявили про "провокації" з боку України
26 серпня 2023, 19:26
Фото: ДПСУ
білоруська сторона розпочала адміністративний процес.
білоруські прикордонники заявили, що з території України тривають провокації,
Про це заявили у Державному прикордонному комітеті білорусі, повідомляє БЕЛТА.
"25 серпня мозирські прикордонники на кордоні з Україною виявили на одному із прикордонних стовпів елементи військової форми одягу. За залишеними слідами видно, що невідомий перетнув кордон з боку України. За цим фактом білоруська сторона розпочала адміністративний процес. Прикордонники вважають, що такі дії української сторони ніщо інше, як марні та безглузді спроби викликати реакцію у відповідь у білоруських прикордонників", - йдеться в повідомленні.