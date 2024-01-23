білоруські прикордонники зайшли в Литву – Вільнюс вручив мінську ноту

Озброєнні прикордонник Литви повідомили, що вчора в Ігналінському районі троє озброєних білоруських прикордонників перейшли литовський кордон на 2,5 метра.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

За даними служби, білоруські прикордонники йшли вздовж кордону територією своєї країни біля села Вайтішкес Ігналінського району Литви.

Пізніше вони під наглядом литовських прикордонників через камери, підійшли до зруйнованого патрульного мосту, засипаного снігом і там перетнули лінію кордону.

"Після заходу на литовський бік білоруси почали ходити між встановленим фізичним бар'єром, який перешкоджає подальшому доступу вглиб Литви, і лінією кордону. До цього місця негайно було викликано сили прикордонників застави Пушкос, але оскільки інцидент не набув розвитку, у їхньому втручанні не було потреби", – заявили в службі охорони.

МЗС Литви заявило, що озброєні білоруси пройшли близько 400 метрів литовською територією.

"Ситуація була під контролем, і можливості подальшого проникнення до Литви в білорусів не було через фізичний бар'єр на литовській стороні", - сказали литовські прикордонники.

Голова Служби охорони державного кордону Литви Рустамас Любаєвас вважає, що проникнення білоруських прикордонників було навмисною дією з метою перевірки пильності литовських колег.

Навесні минулого року литовські прикордонники зафіксували два схожі інциденти в Шальчинінкському і Швянченському районах.

Сьогодні Міністерство закордонних справ Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі і вручило йому дипломатичну ноту, де висловлено рішучий протест проти неодноразових порушень державного кордону Литви.

Міністерство звернулося до Білорусі з проханням якнайшвидше пояснити інцидент і вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторенню подібного у майбутньому.