Білоруські служби вночі нищили огорожу на кордоні з Польщею

Білоруські військові вночі намагалися нищити загорожу на кордоні з Польщею для подальшого її використання мігрантами.

Про це повідомляє у Твіттері Міністерство національної оборони Польщі.

"Білоруські служби вночі знищували загородження, аби дати можливість мігрантам нелегально перетинати кордон", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, в районі діють білоруські спецпризначенці.

Польська сторона вночі зміцнила загородження на пункті пропуску “Кузниця-Брузги”, де зараз перебуває найбільша група мігрантів.

Рада міністрів Польщі в понеділок затвердила законопроєкт про захист державного кордону та зміни до деяких інших законів. Зокрема, ним передбачається запровадження положення про заборону перебування у прикордонній зоні сторонніх осіб на визначений період. Відповідне рішення прийматиме глава МВС Польщі після консультацій з головою Прикордонної служби. Заборона не стосуватиметься людей, які живуть чи працюють на цій території.

Документом також передбачатиметься допуск журналістів до кордону на підставі дозволу начальника відповідного відділу Прикордонної служби РП.

Законопроєктом скасовуватимуть вікові обмеження для кандидатів, які бажатимуть служити у Прикордонній службі Польщі.

Як повідомлялося, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні розгорілася у серпні. Відтоді здійснено понад 35 тисяч спроб нелегального перетину польського кордону з боку Білорусі мігрантами з Близького Сходу. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь і Росію у гібридній агресії із застосуванням штучно створеного міграційного потоку.

Станом на сьогодні безпосередньо на кордоні перебуває 3-4 тисячі мігрантів.

З початку вересня на польсько-білоруському кордоні діє надзвичайний стан. Варшава планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження заввишки понад 5 метрів.

Євросоюз має намір запровадити проти Білорусі чергові санкції за дестабілізацію ситуації на східному кордоні ЄС.