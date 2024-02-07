білоруські силовики намагаються схилити до співпраці українців, які проживають в рб

Представники російського КГБ проводять фільтраційні дії стосовно українців у білорусі.

Силові структури білорусі здійснюють тиск на українців, які проживають у країні. Вони схиляють їх до співпраці.



Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У сусідній країні, яка фактично окупована кремлем, місцеве КДБ проводить фільтраційні дії щодо українців", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки у наших співгромадян. білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів і планують навпаки залучити їх до співпраці.

"Такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму в цій війні проти України", - додали в ЦНС.