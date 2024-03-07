білоруські військові допомагають російським окупантам з логістикою

російська армія забезпечує режим президента олександра лукашенка.

білоруські військові на території своєї країни обслуговують російську армію і допомагають їй з логістикою, повідомляє Центр національного спротиву.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

Так, армія рф перебуває на території білорусі для підтримки режиму самопроголошеного президента олександра лукашенка.

За інформацією місцевих, представники місцевих сил спеціальних операцій забезпечують охорону військових частин ЗС рф, які там перебувають.

"Водночас білоруські частини забезпечують росіян логістикою, тобто фактично займаються доставкою", – додали в ЦНС.