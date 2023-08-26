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білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою

26 серпня 2023, 10:23
білоруси вчинили провокацію на кордоні з Литвою
Фото: ДПСУ
Вільнюс вимагає від Мінська якнайшвидше надати пояснення.

Вільнюс заявив про вручення білорусі ноти протесту через порушення державного кордону Литви та пошкодження прикордонної інфраструктури.

Про це повідомляє МЗС Литви.

"Сьогодні тимчасовий повірений у справах білорусі у Литві отримав ноту від Міністерства закордонних справ, у якій висловлено рішучий протест Республіці білорусь у зв’язку з випадком порушення державного кордону Литви та пошкодження прикордонної інфраструктури", — зазначили у відомстві.

У Литві заявили, що 22 серпня двоє людей перетнули литовсько-білоруський кордон і, ймовірно, "за допомогою акумуляторних пилок по металу розрізали та знесли дві опори камер відеоспостереження, встановлених на литовській стороні, після чого повернулися до білорусі".

Інцидент стався на території кабельного пункту пропуску Варенського прикордонного загону Державної прикордонної служби, недалеко від села Мустейка Варенського району.

Міністерство закордонних справ Литви вимагає від білорусі якнайшвидше надати пояснення щодо цього інциденту і вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому.

16 серпня уряд Литви ухвалив рішення про тимчасове закриття з 18 серпня пунктів пропуску Шумскас і Тверячус на кордоні з Республікою білорусь.

Литвапровокаціївійна в Україніросія окупантикордон з білоруссю

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