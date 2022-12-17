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CУСПІЛЬСТВО

Більш як 15 тисяч "пунктів незламності" планується розгорнути в Україні - Шмигаль

17 грудня 2022, 19:51
Більш як 15 тисяч
Фото: Google
Кабінет Міністрів затвердив Порядок організації та функціонування "пунктів незламності", яким визначив їх види, комплектацію та алгоритм розгортання. Загалом в Україні їх планується відкрити 15 тисяч
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
 
"Уряд під час позачергового засідання 17 грудня затвердив Порядок організації та функціонування "пунктів незламності", яким визначив види "пунктів незламності", їхню комплектацію та алгоритм розгортання", - йдеться у повідомленні.
 
Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, “робота "пунктів незламності в всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури".
 
"Наразі вже функціонують понад 5 тис. "пунктів незламності". Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі”, - наголосив Шмигаль.
 
Зокрема "пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їхня кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади.
 
"Пункти незламності" функціонують у цілодобовому режимі. Кожен в обов’язковому порядку мусить бути забезпечений: генераторами та пальним; автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо); засобами доступу до Інтернету, зокрема через термінали Starlink; зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб; запасами питної та технічної води; засобами особистої гігієни, туалетами тощо.
 
До роботи у "пунктах незламності "можуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен "пункт незламності" має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.
 
Також під час засідання уряду було прийняте протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, задіяним в організації "пунктів незламності", забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.
 
Крім того, віцепрем’єр-міністру з відновлення - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.
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