Більша частина жителів Гренландії виступає проти США

Відомо, що менше 30% американців хочуть приєднання Гренландії

85% жителів Гренландії виступають проти приєднання острову до США.

Про це повідомляє The Guardian.

З моменту вступу до Білого дому на початку цього року Трамп неодноразово заявляв про плани США щодо захоплення данської території. Відомо, що менше 30% американців хочуть приєднання Гренландії.

Віцепрезидент Джей Ді Венс нещодавно відвідав американські війська у Гренландії та повідомив їм, що Данія "не виконала своєї роботи на користь народу Гренландії".