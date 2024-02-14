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Більше 100 журналістів постраждали під час повномасштабної війни в Україні

14 лютого 2024, 14:57
Більше 100 журналістів постраждали під час повномасштабної війни в Україні
Фото з вільного доступу
Міжнародна організація "Репортери без кордонів" (RSF) заявила, що більше 100 українських та іноземних журналістів постраждали у війні росії проти України.

Мова йде про акредитованих журналістив, інформує організація RSF.

Загалом у війні загинуло 11 журналістів під час виконання роботи: за минулий рік - 2, за 2022 – 9.  

Крім того, 35 журналістів були поранені під час роботи на фронті, атак на телевежі, офіси ЗМІ або готелі.

Ще двоє українських журналістів вважаються зниклими безвісти в росії, серед яких фрилансерка "Української правди" Вікторія Рощина, яка зникла в серпні минулого року. 

Також зниклим вважається журналіст агентства "Уніан" Дмитро Хилюк.

Також 12 журналістів було затримано росіянами: терористи утримують журналістку-фрилансерку Ірину Данилович, яка співпрацювала з кількома кримськими медіа.

За даними Інституту масової інформації, від початку повномасштабного 233 українських видання були змушені закритись.

За два роки організація "Репортери без кордонів" подала 8 скарг на військові злочини одночасно до Міжнародного кримінального суду і в генпрокурору України. Крім того, дві скарги було подаено до французьких судів. 

В рамках цих скарг RSF задокументувала більше 50 нападів на понад 100 журналістів.

 
війназагинулоПреса

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