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Більше 10 тис українців тестують нові документи в додатку "Дія"

Для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг громадяни зможуть використовувати пенсійне посвідчення та посвідку на проживання.
Більше 10 тис українців тестують нові документи в додатку "Дія"

У додатку "Дія" розпочався бета-тест двох нових електронних документів - пенсійного посвідчення та посвідки на проживання.

Про це повідомляється у Telegram-каналі додатку.

"10 500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг", - зазначили там.

У "Дії" повідомили, що тестувальникам на їхні електронні пошти вже надійшла інструкція.

Відзначимо, що на початку липня Міністерство цифрової трансформації повідомило, що підготувало до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії». Там презентували електронне пенсійне посвідчення та посвідку на проживання. Також на черзі — тестування військових облігацій та перших послуг "єНотаріату".

Як повідомляв iPress, Кабінет міністрів розширив і спростив порядок подання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ - до процесу залучили застосунок "Дія".
 
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10 08 2022 12:23
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