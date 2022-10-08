Більше 10 тис українців тестують нові документи в додатку "Дія"

Для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг громадяни зможуть використовувати пенсійне посвідчення та посвідку на проживання.

У додатку "Дія" розпочався бета-тест двох нових електронних документів - пенсійного посвідчення та посвідки на проживання.

Про це повідомляється у Telegram-каналі додатку.

"10 500 українців тестують два цифрових документи в застосунку для підтвердження особи чи під час отримання відповідних держпослуг", - зазначили там.

У "Дії" повідомили, що тестувальникам на їхні електронні пошти вже надійшла інструкція.

Відзначимо, що на початку липня Міністерство цифрової трансформації повідомило, що підготувало до запуску близько десяти нових послуг і документів у «Дії». Там презентували електронне пенсійне посвідчення та посвідку на проживання. Також на черзі — тестування військових облігацій та перших послуг "єНотаріату".