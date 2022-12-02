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ПОЛІТИКА

Більше 12 000 гривень зібрав шестирічний львів’янин для ЗСУ

02 грудня 2022, 17:56
Більше 12 000 гривень зібрав шестирічний львів’янин для ЗСУ
6 year old boy lviv 6 літній хлопчик львів
Його батько з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну пішов воювати, тож Павло розуміє, як важливо підтримувати наших захисників. Зібрані кошти Павло передав Благодійному фонду «Здійснити мрію»

Понад 12 000 гривень зібрав шестирічний Павло зі Львова для військових ЗСУ, повідомляє ДПСУ.

Щосуботи хлопчик, разом із мамою Христиною Гашенко-Кикоть, випікав кекси, а в неділю маленький волонтер їх продавав біля церков.

Його батько з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну пішов воювати, тож Павло розуміє, як важливо підтримувати наших захисників. Зібрані кошти Павло передав Благодійному фонду «Здійснити мрію».

Волонтери фонду у співпраці зі Львівським прикордонним загоном, закупили державні прапори. Дізнавшись, хто надав кошти на благодійність, прикордонники вирішили віддячити хлопчику.

Вони запросили Павла разом із мамою на тренування гравців футбольного клубу «Рух» та приготували для нього маленькі подарунки: іменну футболку гравця команди і сувенір від прикордонників.

"Ці державні прапори передано військовим у Луганську та Херсонську області, і вони вже майорять у звільнених від окупантів населених пунктах", - сказав заступник начальника загону з персоналу полковник Петро Жовнич.


ЛьвівДПСдпсузбірвійськові

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