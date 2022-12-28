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ПОЛІТИКА

Більше 13 000 українських дітей депортовано до росії, - Резніков

28 грудня 2022, 18:00
Більше 13 000 українських дітей депортовано до росії, - Резніков
Фото: Укрінформ
Мета "русского мира" - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з початку повномасштабної військової  агресії росії проти України понад 13 тисяч українських дітей було вивезено до російської федерації.

"Росія депортувала понад 13 000 українських дітей.  4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - йдеться у повідомленні. 


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