Більше 13 000 українських дітей депортовано до росії, - Резніков

Мета "русского мира" - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що з початку повномасштабної військової агресії росії проти України понад 13 тисяч українських дітей було вивезено до російської федерації.

"Росія депортувала понад 13 000 українських дітей. 4-та Женевська конвенція закликає сприяти поновленню контактів і зустрічам членів родини. Але мета "русского мира" інша - вбити мільйони українців і зробити їхніх дітей росіянами", - йдеться у повідомленні.