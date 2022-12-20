Більше мільйона акумуляторів ввезено в Україну після скасування мита

В Україну з моменту запровадження пільги в листопаді 2022 року ввезли більше мільйона різних електричних літій-іонних акумуляторів на суму 39,9 млн доларів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними з 12 по 30 листопада ввезли 266,5 тисяч акумуляторів. За грудень (також 18 днів) вже ввезли 795 тисяч штук.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.

Після скасування податків в Україну на пільгових умовах імпортовано з застосуванням нульового ПДВ/мита 235,9 тисячі генераторів.