Більше мільйона акумуляторів ввезено в Україну після скасування мита
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його даними з 12 по 30 листопада ввезли 266,5 тисяч акумуляторів. За грудень (також 18 днів) вже ввезли 795 тисяч штук.
Нагадаємо, в Україні 10 листопада набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою скасовується ввізне мито на генератори, акумулятори та ще низку товарів.
Після скасування податків в Україну на пільгових умовах імпортовано з застосуванням нульового ПДВ/мита 235,9 тисячі генераторів.