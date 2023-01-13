Більше 200 українських військових ЗСУ прибули на навчання до Іспанії

Навчальний курс розроблений для одночасного перебування 400 українських військових, які змінюватимуться по ротації кожні два місяці.

До Іспанії на авіабазу поблизу Мадрида в четвер прибуло 225 українських військових, серед яких 20 осіб, які навчатимуться використовувати системи протиповітряної оборони HAWK.

Війська приземлилися на авіабазі Торрехон-де-Ардос напередодні, передає Sky News та публікує фото.

Очікується, що під час навчання українські військові опанують базові навички поводження з людьми, пораненими в бою, і тому, як керувати деякими системами, які вони використовуватимуть на полі бою.

Навчальний курс проводитиметься у Толедо, що в годині їзди від Мадрида. Він розроблений для одночасного перебування 400 українських військових, які змінюватимуться по ротації кожні два місяці. Навчання проводиться у рамках місії військової допомоги ЄС Україні.