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ПОЛІТИКА

Більше 200 українських військових ЗСУ прибули на навчання до Іспанії

13 січня 2023, 10:32
Більше 200 українських військових ЗСУ прибули на навчання до Іспанії
військові ЗСУ в Іспанії
Навчальний курс розроблений для одночасного перебування 400 українських військових, які змінюватимуться по ротації кожні два місяці.

До Іспанії на авіабазу поблизу Мадрида в четвер прибуло 225 українських військових, серед яких 20 осіб, які навчатимуться використовувати системи протиповітряної оборони HAWK.

Війська приземлилися на авіабазі Торрехон-де-Ардос напередодні, передає Sky News та публікує фото.

Очікується, що під час навчання українські військові опанують базові навички поводження з людьми, пораненими в бою, і тому, як керувати деякими системами, які вони використовуватимуть на полі бою.

Навчальний курс проводитиметься у Толедо, що в годині їзди від Мадрида. Він розроблений для одночасного перебування 400 українських військових, які змінюватимуться по ротації кожні два місяці. Навчання проводиться у рамках місії військової допомоги ЄС Україні.


ІспаніявійнаУкраїнанавчання військових

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