Більше 500 населених пунктів в Україні знеструмлено через ракетні атаки росіян
Понад 500 українських населених пунктів залишалися знеструмленими в неділю після кількох тижнів російських авіаударів по електромережі, повідомив чиновник міністерства внутрішніх справ.
"Противник продовжує атакувати основні об’єкти інфраструктури країни. Наразі знеструмлені 507 населених пунктів у восьми регіонах нашої країни", – заявив українському телебаченню заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає AFP.
"Найбільше постраждала Харківська область — 112 відокремлених сіл", — додав Єнін.
За його словами, знеструмлені ще 90 сіл у Донецькій і Херсонській областях, ще в Миколаївській, Запорізькій і Луганській областях.
Неодноразові щоденні відключення електроенергії залишили мільйони людей без опалення та освітлення, а зовнішня температура впала нижче нуля за останні дні.
Зважаючи на очікування подальших ударів по мережі, українці побоюються важкої тривалої зими, а також потоку біженців із війни, що триває вже десятий місяць.