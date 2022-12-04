Більше 500 населених пунктів в Україні знеструмлено через ракетні атаки росіян

Найбільше постраждала Харківська область

Понад 500 українських населених пунктів залишалися знеструмленими в неділю після кількох тижнів російських авіаударів по електромережі, повідомив чиновник міністерства внутрішніх справ.

"Противник продовжує атакувати основні об’єкти інфраструктури країни. Наразі знеструмлені 507 населених пунктів у восьми регіонах нашої країни", – заявив українському телебаченню заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, передає AFP.

"Найбільше постраждала Харківська область — 112 відокремлених сіл", — додав Єнін.

За його словами, знеструмлені ще 90 сіл у Донецькій і Херсонській областях, ще в Миколаївській, Запорізькій і Луганській областях.

Неодноразові щоденні відключення електроенергії залишили мільйони людей без опалення та освітлення, а зовнішня температура впала нижче нуля за останні дні.

Зважаючи на очікування подальших ударів по мережі, українці побоюються важкої тривалої зими, а також потоку біженців із війни, що триває вже десятий місяць.