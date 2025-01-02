Більше 50% німців виступають за розгортання миротворчої місії в Україні

А чверть опитаних не визначились з відповіддю.

Опитуванням YouGov продемонстрували, що 54% мешканців Німеччини підтримують ідею відправлення миротворчої місії в Україну в разі припинення вогню.

Про це інформує німецький телеканал DW.

Опитування засвідчило, що ще 19% виступають принципово проти направлення миротворців в Україну, 25% – не визначились із відповіддю.

Разом з тим, підтримка участі ФРН в цих миротворчих зусиллях є значно нижчою: лише 23% респондентів виступають за участь німецьких солдатів у такій місії.

Ще 33% німецьких респондентів проти залучення військ Німеччини.

Опитування проводилося онлайн з 20 по 23 грудня, в ньому взяли участь 2194 людини з усієї Німеччини.