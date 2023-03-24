Організація Об'єднаних Націй заявили, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення задокументовано 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних збройними силами росії.

Розказала голова місії ООН Матільда Богнер.

Повідомляє Укрінформ.

"На окупованих територіях України ми задокументували свавільні страти та напади на окремих цивільних осіб з боку збройних сил рф і також повсюдні свавільні затримання та насильницькі зникнення. З 24 лютого 2022 року ми задокументували 621 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань цивільних осіб збройними силами росії", - розказала Богнер.

І додала, що Моніторингова місія провела інтерв’ю з 127 цивільними особами, які були затримані, а потім звільнені. Серед них 90% повідомили, що представники збройних сил рф і служби безпеки росії катували їх і жорстоко з ними поводилися під час тримання під вартою.

"В деяких випадках це включало сексуальне насильство", - сказала голова місії ООН.

За її словами, Моніторингова місія за цей період зафіксувала також 91 випадок насильницьких зникнень і свавільних затримань, вчинених українськими структурами.