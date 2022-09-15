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Більше 6,5 тис аграріїв вже стали учасниками програми державної підтримки

Загалом у Державному реєстрі зареєстровано 17 тисяч аграріїв
Через Державний аграрний реєстр подано 6 554 заявки на участь у програмі, що фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.
Більше 6,5 тис аграріїв вже стали учасниками програми державної підтримки Фото: Shutterstock
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
 
Зазначається, що за першим напрямом програми – субсидія на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення - подали заявки 5 569 виробників сільгосппродукції, за другим – дотація за утримання корів – 985 аграріїв.
 
Загалом у Державному реєстрі зареєстровано 17 тисяч аграріїв.
 
Програма допомоги малим агровиробникам на загальну суму понад 1,5 мільярда гривень (50 мільйонів євро) фінансується за рахунок бюджетної підтримки Євросоюзу та відповідає найкращим європейським практикам, зокрема поширеному у ЄС механізму виробничих грантів (Production Grant Scheme, PSG).
 
Подати заявку на участь у програмі можна до 15 листопада. Очікується, що фінансову допомогу зможуть отримати 11 200 малих агровиробників.
 
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15 09 2022 18:15
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