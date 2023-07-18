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CУСПІЛЬСТВО

Більше британців, ніж будь-коли, вважають Brexit помилкою – Reuters

18 липня 2023, 10:32
Більше британців, ніж будь-коли, вважають Brexit помилкою – Reuters
2016 року відбувся референдум про вихід Британії з Євросоюзу. Членство в ЄС було зупинено опівночі із 31 січня на 1 лютого 2020 року.

Кількість британців, які вважають, що Brexit (вихід Великої Британії з Європейського Союзу) був помилковим рішенням, досягла нового рекордного рівня у липні.

Це показало опитування, проведене соціологічною компанією YouGov, повідомляє Reuters.

За даними опитування, попри незначні економічні вигоди від голосування за вихід із ЄС у червні 2016 року, 57% британців заявили, що рішення про Brexit було помилковим, в порівнянні з 32%, які вважають, що воно було правильним.

Більш ніж половина - 55%, заявили, що проголосували б за повернення до ЄС, проти 31%, які сказали, що залишилися б поза блоком, якби референдум проводився сьогодні.

В YouGov повідомили, що результати опитування показали "помірний зсув" порівняно із січнем 2021 року, коли 49% респондентів заявили, що проголосували б за приєднання, а 37% - за вихід із ЄС.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив у травні, що Brexit приносить переваги, посилаючись на політику вільних портів і зниження ПДВ, які, за його словами, зроблять деякі товари дешевшими.

Економісти кажуть, що вільні порти - спеціальні зони з податковими та митними пільгами й спрощеними правилами торгівлі - навряд чи сприятимуть зростанню британської економіки, але можуть мати обмежену цінність як інструмент регіонального розвитку.

Британські інвестиції в бізнес майже не зросли з середини 2016 року, на відміну від інших розвинених країн. Хоча економісти, які підтримують Brexit, пояснюють, що капітал стрімко зростав у роки, що передували 2016-му, і неминуче мав сповільнитися, бізнес-опитування вказують на Brexit як на одну з причин стагнації.

Опитування, проведене YouGov серед понад 2000 британців, показало, що 63% респондентів вважають Brexit скоріше провалом, ніж успіхом, порівняно з 12%, які вважали його успіхом. Ще 18% сказали, що Brexit не був ні тим, ні іншим.

2016 року відбувся референдум про вихід Британії з Євросоюзу. Членство в ЄС було зупинено опівночі із 31 січня на 1 лютого 2020 року. При цьому до кінця 2020 року країна залишалася частиною єдиного економічного простору.

Через роки Британія задумалася про нормалізацію економічних відносин з ЄС. Так, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у приватному порядку попросив чиновників та офіційних осіб розробити плани поновлення відносин Великобританії з Європейським союзом.

BrexitБританія

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