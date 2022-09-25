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Більше ніж 70% українців фінансово постраждало через війну, третина втратила роботу

Серед опитаних 95% респондентів зазначають, що не живуть комфортно на свій нинішній дохід
Більше ніж 70% українців фінансово постраждало через війну, третина втратила роботу Фото: education-newzealand.org

Станом на серпень 2022 року 70% українців заявили, що фінансово постраждали через повномасштабну війну рф проти України, близько 33% втратили роботу. 

Про це свідчать дані опитування КМІС на замовлення NDI Ukraine

Раніше, у травні, показник тих, хто заявив про зниження доходів становив 66%.  

Також серед опитаних зросла до 33% кількість тих, хто втратив роботу. Раніше у травні тільки 31% респондентів зазначили, що втратили роботу.  

Про певні матеріальні труднощі вказують 40% чоловіків та 35% жінок, серйозні труднощі — 34% чоловіків та 26% жінок. Серед опитаних 95% респондентів зазначають, що не живуть комфортно на свій нинішній дохід.

Частка людей, які зіткнулися із втратою житла, зросла з 6% до 9%, з втратою іншого майна — з 8% до 10%.

Понад 81% опитаних заявили, що з початку повномасштабного вторгнення росії жертвували кошти на ЗСУ. 60% — гроші на гуманітарні потреби, 54% — дали притулок або допомогли ВПО, 37% — займалися волонтерством.

Крім економічних проблем українці страждають також через інші негаразди, спровоковані війною: погіршення психічного здоров'я, погіршення фізичного здоров'я, втрату друзів чи родичів.
 
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25 09 2022 10:12
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