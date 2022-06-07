CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа офіційною інформацією ювенальних прокурорів 346 дітей загинуло та понад 645 поранено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більше, ніж 991 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій
Фото: gettyimages.com
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Стало відомо про смерть 4-річної дівчинки, яка була тяжко поранена 3 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області.
5 липня російські війська обстріляли смт Печеніги Чугуївського району Харківської області. Поранення отримав 2-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2108 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
06 07 2022 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Акція з вимогою визнати рф державою-терористом відбулася у Нью-Йорку
- ВІДЕО Понад 40 держав зобов'язались у Лугано підтримати відновлення України
- ВІДЕО Ракетний удар по Миколаєву: пошкоджені сім багатоповерхівок, є поранені
No articles