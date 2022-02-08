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Більше третини росіян впевнені, що Сонце обертається навколо Землі

Як свідчать результати опитування всеросійського центру вивчення громадської думки, за 15 років цей показник зріс на 7%
Більше третини росіян впевнені, що Сонце обертається навколо Землі
Незважаючи на нібито високу культуру, найкращу в світі освіту та доступність будь-яких знань, третина росіян переконана, що Сонце обертається довкола Землі (35%), причому за 15 років показник зріс на 7%. 
 
Про це свідчать результати опитування всеросійського центру вивчення громадської думки.
 
У той же час лише 12% погодилися з тим, що оборот навколо Сонця Земля здійснює за один місяць (в 2007 році в цьому були впевнені 14%; в 2011 – 20%).
 
Висловлювання про радіацію викликало у росіян менше труднощів. Зі твердженням, що радіоактивне молоко можна зробити безпечним, якщо його прокип'ятити, погодилися лише 7%. Це у 2 рази менше, ніж 15 років тому.
 
У те, що первісні люди могли ходити поруч із динозаврами, вірить кожен п'ятий (21%), у 2007 році таких була третина (30%). 
 
Досить висока частка помилкових відповідей на питання щодо ГМО. 44% росіян вважають, що продукти з ГМО можуть спричинити рак, 32% опитаних впевнені, що генно-модифіковані продукти допоможуть перемогти голод на Землі.
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02 08 2022 12:29
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