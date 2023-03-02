Матеріали:
Теми:

Більше тисячі співробітників МВС України в полоні рф

02 березня 2023, 13:29
Більше тисячі співробітників МВС України в полоні рф
Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
До структур МВС належить поліціянти, прикордонники, співробітники ДСНС та міграційної служби, а також нацгвардійці.

Про таку кількість співробітників в полоні сьогодні розказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, яке транслював інтерв’ю Національний телемарафон.

"Досить багато. Я можу сказати, що понад тисячу осіб", - відповів міністр на питання скільки залишається в полоні людей безпосередньо зі структури МВС. 

За словами Клименка, співробітники МВС, які потрапляють у російський полон, поступово повертаються додому за обміном. 

"Штаб, створений при Головному управлінні розвідки, він працює щодня, цілодобово, робить усе можливе, щоб таких обмінів було якомога більше. Це наш усіх обов'язок, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся у свою сім'ю", - сказав міністр МВС

Сам міністр та інші представники керівництва МВС зустрічаються з тими, хто повертається з полону, зазначив Клименко.

"Ми надаємо їм спочатку медичну допомогу. За моїм наказом на такі обміни приїжджають високопоставлені чиновники МВС разом із представниками інших служб для того, щоб організувати і побут цих людей поруч із місцем обміну, ну і потім ми їх розподіляємо по медичних установах для того, щоб упевнитися, що з їхнім здоров'ям усе гаразд. Після цього організовуємо, звичайно, реабілітацію цих людей, якщо необхідно - лікування за кордоном, якщо необхідно - то і протезування", - додав він.

РосіяМВСполон

Останні матеріали

Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Політика
Єдиний шлях до миру в Україні – повна поразка росії. Захід має припинити шукати інші шляхи перемоги та надати багато зброї – Еліот А. Коен
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:35
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Політика
Тотальний штурм під Бахмутом триває майже добу. Всі проблеми ЗСУ через дефіцит боєприпасів, БПЛА та важкого піхотного озброєння – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 14:26
Корисні ідіоти чи агенти Кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання у Конгресі США
Політика
Корисні ідіоти чи агенти Кремля? Крайні ліві і крайні праві в США разом протидіють військовій допомозі Україні – слухання у Конгресі США
Переклад iPress – 02 березня 2023, 12:17
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно
Політика
Зміна тактики росіян під Бахмутом – повсюдно "важка піхота". Тоді як НАТО зменшило обсяги підтримки українців озброєнням та снарядами – Том Купер
Переклад iPress – 02 березня 2023, 09:45
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Політика
Стратегічні виміри боротьби навколо Бахмута. Великі ідеї і символічні досягнення не мають нічого спільного з реальністю – Том Купер
Переклад iPress – 01 березня 2023, 18:05
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Політика
Мета Заходу у війні в Україні – змусити путіна до переговорів. Але чи можливі переговори з Гітлером? – про суперечності у статті Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 березня 2023, 15:21
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Політика
Після України путін накинув око на іншу державу? Захід має переконати його, що фіаско очікує росію в обох країнах – Bloomberg
Переклад iPress – 01 березня 2023, 11:16
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Політика
Zeitenwende – zeitlupe чи повний bullshit? Чому Шольц продовжує загравати із виборцями, а не стає справжнім лідером на тлі загроз – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2023, 15:58
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється