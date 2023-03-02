Більше тисячі співробітників МВС України в полоні рф

До структур МВС належить поліціянти, прикордонники, співробітники ДСНС та міграційної служби, а також нацгвардійці.

Про таку кількість співробітників в полоні сьогодні розказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, яке транслював інтерв’ю Національний телемарафон.

"Досить багато. Я можу сказати, що понад тисячу осіб", - відповів міністр на питання скільки залишається в полоні людей безпосередньо зі структури МВС.

За словами Клименка, співробітники МВС, які потрапляють у російський полон, поступово повертаються додому за обміном.

"Штаб, створений при Головному управлінні розвідки, він працює щодня, цілодобово, робить усе можливе, щоб таких обмінів було якомога більше. Це наш усіх обов'язок, щоб кожен українець, який потрапив у полон, повернувся у свою сім'ю", - сказав міністр МВС

Сам міністр та інші представники керівництва МВС зустрічаються з тими, хто повертається з полону, зазначив Клименко.

"Ми надаємо їм спочатку медичну допомогу. За моїм наказом на такі обміни приїжджають високопоставлені чиновники МВС разом із представниками інших служб для того, щоб організувати і побут цих людей поруч із місцем обміну, ну і потім ми їх розподіляємо по медичних установах для того, щоб упевнитися, що з їхнім здоров'ям усе гаразд. Після цього організовуємо, звичайно, реабілітацію цих людей, якщо необхідно - лікування за кордоном, якщо необхідно - то і протезування", - додав він.