Більше тисячі томів справи "вертолітних податківців" вантажать в суд,- ФОТО

"Ми маємо 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну в часи Януковича"

Більше тисячі томів справи екс-податківців часів президентства Віктора Януковича, коли міністром доходів і зборів був Олександр Клименко, вантажать в столичний суд.

13 березня про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, про закінчення слідства стало відомо 13 березня під час спільного брифінгу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Юрія Луценка, головного військового прокурора Анатолія Матіоса та заступника голови Нацполіції - начальника департаменту захисту економіки Ігоря Купранця.

Під час засідання ТСК щодо розкрадань у ЗСУ Луценко уточнив, що йдеться про Печерський суд Києва.

"Матіос зараз особисто вантажить томи в Печерський суд. Можу навіть надати фотографії", - сказав Луценко.

За словами Авакова, розслідування тривало 9 місяців і 18 днів, справу розслідували 500 правоохоронців.

"Ми маємо 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну в часи Януковича", - уточнив Аваков.

Також, міністр додав, що у справі відбулося 4 тисяч судових засідань, суд виніс 2 тисяч рішень.

Генпрокурор заявив, що за час слідства заарештувати майна злочинців на 700 млн гривень, в тому числі 10 будинків, 20 квартир і 20 земельних ділянок, 19 нежитлових приміщень, 1000 вагонів.

Водночас Матіос вважає, що вироки ми "побачимо не швидко".

У справі злочинної організації на чолі з Клименком є 52 підозрювані, їх звинувачують у причетності до розкрадання державного бюджету.

Раніше iPress.ua повідомляв, що всі затримані у так званій справі "податківців Клименка" вийшли з-під варти під заставу або через закінчення строку можливого арешту. Вони також зменшили суму застави у десятки разів.