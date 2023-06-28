Більшість американців підтримують надання США зброї Україні – опитування

Результати опитування свідчать, що зараз 65 % респондентів схвалюють постачання зброї Україні, а в травні таких було 46 %.

Переважна більшість американців підтримують надання зброї Україні для захисту від росії і вважають, що така допомога демонструє Китаю та іншим суперникам США бажання захищати інтереси США та їхніх союзників.

Йдеться про опитування Reuters/Ipsos.

Згідно з останнім опитуванням, 81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних виступають за постачання американської зброї в Україну.

Опитування було проведене через кілька днів після того, як Євген Прігожин розпочав, а потім відкликав бунт через те, що, за його словами, російське міністерство оборони неправильно керувало війною в Україні.

В інших результатах опитування йдеться, що переважна більшість американців - 67% і 73% - з більшою ймовірністю підтримають кандидата на президентських виборах у США наступного року, який продовжить військову допомогу Україні, і того, хто підтримує альянс НАТО.

Нагадаємо, 23 червня Прігожин заявив про удар Міноборони рф по таборах ПВК Вагнер. російське оборонне відомство цю інформацію назвало провокацією. Ватажок "вагнерівців" повідомив, що разом із бійцями піде "розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня".