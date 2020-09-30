Більшість американців визнала Байдена переможцем за підсумками дебатів із Трампом - опитування Шість із десяти телеглядачів CNN за підсумками дебатів між президентом США Дональдом Трампом і колишнім віце-президентом Джо Байденом вважають, що кандидат від демократів показав себе краще, свідчить опитування фірми SSRS, проведене на замовлення телеканалу.

Згідно з опитуванням, шість із десяти спостерігачів визнали, що Байден показав себе краще, ніж Трамп. Водночас 28% опитаних вважають, що нинішній президент виступив краще. Близько двох третіх вважають, що відповіді Байдена були більш правдивими за відповіді Трампа (65% проти 29%).

Більшість респондентів також заявила, що нападки колишнього віце-президента на нинішнього главу США були справедливими. Водночас 32% заявили, що, навпаки, Трамп був правий, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з опитуванням, проведеним перед дебатами, 56% респондентів розраховували, що Байден виступить краще. За Трампа голосували 43%. Опитування було проведене серед 568 виборців, які спостерігали за дебатами. Похибка опитування становить 6,3%.

Інше опитування американського телебачення за підсумками перших дебатів також вказало на те, що симпатії більшості американців на боці Байдена, але не так радикально, як повідомляє CNN, відомий активною підтримкою демократів.

Згідно з опитуванням CBS News, 48% глядачів дебатів віддали перемогу в них Байдену, а 41% - Трампу, а решта 10% вважала, що дебати завершилися нічиєю. Водночас канал наголошує, що більшість виборців, які мали намір дивитися дебати, заявляли про те, що в будь-якому разі вже зробили вибір, за кого з кандидатів вони хотіли б віддати голос. Тому, уточнює канал, такі результати опитування можуть відображати, швидше, сталі симпатії виборців, а не їхню думку безпосередньо про дебати між двома кандидатами в президенти США.

Проте, згідно з цим опитуванням, 42% респондентів зазначили, що до дебатів вони думали про Трампа гірше, ніж після них, а 24% вважали його краще, ніж те, яким він з'явився перед ними на дебатах. Говорячи про Байдена, 32% вважали, що він гірший, ніж вони думали, а 38% заявили, що до дебатів думали про нього краще.

Зі свого боку оглядач агентства Bloomberg, ставлячи запитання, кого з двох кандидатів можна назвати переможцем, пише, що "Байден за опитуваннями упевнено випереджає Трампа, і Трампу потрібні дебати, щоб це змінити". Проте він вважає, що за підсумками перших дебатів у Трампа не вийшло це зробити. "Але з іншого боку великий ентузіазм прибічників Трампа та похибки в опитуваннях роблять перегони більш конкурентоспроможними, тому у Трампа можуть бути ті самі шанси на успіх, що й раніше", - вважає він.