Більшість батьків виступають за дистанційну форму навчання дітей - освітній омбудсмен

Загалом майже три чверті опитаних не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно. І лише 25,1% (6 339) батьків переконані, що якщо заклад освіти знаходиться на безпечній території й у ньому наявне відповідно облаштоване укриття, навчання необхідно організовувати очно - в закладі освіти

В Україні більшість батьків обрали для своїх дітей дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році, лише 13,8% проголосували за очну форму.

Про це освітній омбудсмен Сергій Горбачов повідомив у Фейсбуці.

Він оприлюднив перші результати опитування щодо форми навчання дітей в Україні. Участь в опитуванні взяли 25 тисяч 230 батьків здобувачів освіти, які перебувають в Україні.

Як зауважив Горбачов, опитування не є репрезентативним у сенсі соціологічного наукового дослідження, але відповіді дозволяють створити орієнтовну модель проблем, з якими здобувачі освіти, їхні батьки і педагоги зіткнулися під час відкритої фази агресії російської федерації проти України.

За словами освітнього омбудсмена, 61,6% батьків (15 тисяч 533 респонденти) вважають, що не варто розпочинати очне навчання у закладі освіти, навіть якщо безпекова ситуація дозволяє це робити та є відповідно облаштовані укриття. 13,3%(3 тисячі 358) не знають, чи варто розпочинати очний освітній процес за таких умов.

"Загалом майже три чверті опитаних не готові, щоб з 1 вересня їхні діти навчалися очно. І лише 25,1% (6 339) батьків переконані, що якщо заклад освіти знаходиться на безпечній території й у ньому наявне відповідно облаштоване укриття, навчання необхідно організовувати очно - в закладі освіти", - заявив Горбачов.

Більшість батьків - 62,5% обрали для своєї дитини дистанційну форму здобуття освіти у новому навчальному році. 13,8% від усіх батьків обрали очне навчання в закладі освіти.

Водночас 18,4% батьків повідомили, що поки що не обрали форму навчання, бо до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися. 1,8% батьків не обрали, оскільки комісія ще не надала висновку щодо стану укриття в закладі освіти. 1% респондентів не обрали форму навчання для дитини, тому що батьки вирішують, залишатися в Україні чи їхати за кордон. Не обрали з інших причин - 1,5%.

Загалом 22,5% батьків ще не обрали форму навчання для своєї дитини. 0,5% обрали індивідуальну форму навчання, 0,4% - сімейну, екстернат - 0,1%.

Як повідомлялося, 4 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що в Україні укриттями забезпечені близько 30% закладів освіти усіх рівнів.