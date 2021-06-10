Більшість британців вважають Brexit провалом - опитування
Про це свідчить опитування, проведене Savanta ComRes, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Згідно з результатами, 52% британців вважають, що Brexit приніс мало результатів, а 36% вважають, що він був успішним.
Результати опитування також показують, що значна частина прихильників виходу з ЄС і Консервативної партії глибоко розчарована життям за межами блоку.
26% тих, хто голосував за вихід, і кожен третій виборець-консерватор вважають вихід з блоку невдалим.
Кожен п'ятий з тих, хто голосує за партію Бориса Джонсона, каже, що політика повторного вступу в ЄС підвищить шанси консерваторів на наступних виборах.
Нагадаємо, що за оцінками Великої Британії, її загальний рахунок за вихід зі складу Європейського союзу становить 43,8 мільярда євро - менше, ніж оцінки Європейської комісії.
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