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Більшість британців вважають Brexit провалом - опитування

Згідно з результатами, 52% британців вважають, що Brexit приніс мало результатів, а 36% вважають, що він був успішним
Більше половини дорослого населення Великобританії вважають, що вихід зі складу Європейського Союзу був провалом.
Більшість британців вважають Brexit провалом - опитування Фото: з вільних джерел

Про це свідчить опитування, проведене Savanta ComRes, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з результатами, 52% британців вважають, що Brexit приніс мало результатів, а 36% вважають, що він був успішним.

Результати опитування також показують, що значна частина прихильників виходу з ЄС і Консервативної партії глибоко розчарована життям за межами блоку.

26% тих, хто голосував за вихід, і кожен третій виборець-консерватор вважають вихід з блоку невдалим.

Кожен п'ятий з тих, хто голосує за партію Бориса Джонсона, каже, що політика повторного вступу в ЄС підвищить шанси консерваторів на наступних виборах.

Нагадаємо, що за оцінками Великої Британії, її загальний рахунок за вихід зі складу Європейського союзу становить 43,8 мільярда євро - менше, ніж оцінки Європейської комісії.

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06 10 2021 15:22
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