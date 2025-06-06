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ПОЛІТИКА

Більшість британців виступили проти капітуляції України на умовах путіна – The Telegraph

06 червня 2025, 14:54
Більшість британців виступили проти капітуляції України на умовах путіна – The Telegraph
з вільних джерел
Читачі видання вважають, що те, що запропонував путін, - це не умови миру, а "вимоги повної капітуляції та підпорядкування".

кремлівський диктатор владімір путін виклав свої умови як для припинення вогню, так і для завершення війни в Україні. Серед вимог росії - скорочення чисельності української армії та визнання російської мови офіційною.

The Telegraph зробило опитування серед своїх читачів, поставивши їм два простих запитання, що стосуються нашої країни - чи повинна Україна прийняти умови перемир'я, запропоновані путіним, а також - чи потрібно прийняти Україну в НАТО.

Чи повинна Україна прийняти путінські умови

Переважна більшість - 92 відсотки з понад 20 000 учасників опитування - відповіли "ні". Читачі видання вважають, що те, що запропонував путін, - це не умови миру, а "вимоги повної капітуляції та підпорядкування".

Повідомляється, що для багатьох згода на умови, включно з міжнародним визнанням суверенітету росії над чотирма окупованими регіонами України, означала б зраду хоробрості та рішучості українців, які борються з російською агресією.

Багато іноземців також вважають, що Захід повинен продовжувати посилювати військову підтримку України. Крім того, пропозиції путіна і зовсім розцінюються як акт відчаю, який вказує на те, що росія загнана в кут.

Чи потрібно прийняти Україну в НАТО

У відповідь на вимоги путіна читачі також поставили під сумнів його категоричну протидію вступу України до НАТО - рішення, яке, на їхню думку, має ухвалювати сама Україна і члени альянсу.

Один із читачів пише: "Україна вже пішла на поступки, а росія - ні на які. Якщо причина вторгнення - розширення НАТО, і Україна при цьому не може вступити, хіба це вже не поступка?"

Інший користувач вважає, що Україну слід прийняти до НАТО, адже це єдина мова, яку путін готовий зрозуміти, навіть якщо він робить вигляд, що ні. Ба більше, він додає, що оскільки росія порушила Будапештський меморандум у 2014 році, Україні й зовсім слід повернути ядерну зброю, від якої вона тоді відмовилася.

війнаВладімір ПутінопитуванняНАТО

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