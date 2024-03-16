Більшість коаліції в Німеччині підтримала передачу ракети Taurus Україні

Голосування йшло по резолюції про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС".

Понад половина представників правлячої коаліції Німеччини підтримали передачу ракет Taurus Україні під час засідання в Європарламенті.

Про це повідомляє видання Bild.

Депутати Бундестагу у четвер, 14 березня, не ухвалили рішення, відповідно до якого ракети Taurus могли б передати Україні. При цьому на засіданні Європарламенту в Страсбурзі політики з СДПН, ВДП та "Зелених" проголосували здебільшого за резолюцію, згідно з якою Україні потрібні крилаті ракети — такі, як Taurus.

Голосування йшлося за резолюцією про "необхідність непохитної підтримки України з боку ЄС", в якій під пунктом 11 наголошується: "Країна особливо потребує високорозвинених систем ППО, крилатих ракет великої дальності, таких як Taurus, системи Storm Shadow і Scalp, сучасних бойових літаків, різних видах артилерії та боєприпасів, а також дронах".

У результаті 451 депутат підтримав резолюцію, 46 висловилися проти та 49 утрималися. Представники ВДП та "Зелених" у парламенті ЄС одноголосно проголосували за резолюцію — на відміну від голосування у Бундестазі, де переважала коаліційна дисципліна.

"Голосування у Страсбурзі показує, наскільки ізольований уряд світлофора у Берліні зі своєю лінією. Незважаючи на те, що ми, ХДС/ХСС, вітаємо голосування депутатів ЄС від СДПН, "Зелених" та ВДП, подання протилежних позицій у Брюсселі та Берліні є обманом виборців", - заявив BILD голова групи ХДС/ХСС у парламенті ЄС Даніель Каспарі.