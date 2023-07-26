Більшість лідерів країн Африки відмовилися від участі в саміті з путіним – ЗМІ

Саміт росія – Африка проводиться вдруге, перший пройшов у 2019 році у Сочі.

Більшість лідерів африканських держав відмовилися брати участь у саміті росія – Африка, який пройде 27-28 липня у російському Санкт-Петербурзі за участю президента рф владіміра путіна. Як повідомив помічник путіна Юрій Ушаков, на рівні голів держав будуть представлені лише 17 із 54 країн Африки.

Про це пише The Moscow Times.

Делегації десяти африканських країн очолюватимуть прем’єр-міністри. Майже половина учасників саміту надіслали делегації нижчого рівня. Сімнадцять із них очолюють віце-прем’єри і міністри, п’ять будуть представлені послами, ще п’ять відмовилися від участі у заході.

Тим часом, посол з особливих доручень МЗС росії Олег Озеров в інтерв’ю державному агентству РИА Новости заявив, що запрошення на саміт було направлено головам усіх африканських держав. За його словами, у москві з розумінням ставляться до тих, хто вирішив не приїжджати. путін зустрінеться із кожним африканським лідером, який приїде на саміт.



Як повідомив Ушаков, у президента росії заплановані переговори з лідерами Єгипту, Мозамбіку, Бурунді, Зімбабве, Уганди, Еритреї, Центрально-Африканської Республіки, Лівії, Камеруну, Сенегалу, ПАР, Буркіна-Фасо, Гвінеї-Бісау, Малі, Конго.

28 липня путін виступить на саміті з промовою, в якій розповість про формування "нового світопорядку" на основі "багатополярності та рівності" всіх держав, розповів Ушаков.