Більшість поляків підтримали збивання російських об'єктів над Польщею

Йдеться про цілі, які пролітають над польською територією під час атак росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

Більшість мешканців Польщі погоджуються, щоб військові країни збивали повітряні цілі, що пролітають над польською територією під час атак росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.

Про це свідчить опитування SW Reaserch для Rzeczpospolita.

Поляків запитали: "На вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти?".

"Так" проголосували 58,5% респондентів, "ні" - 22,1%, "не маю певної думки" - 19,4%.