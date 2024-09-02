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Більшість поляків підтримали збивання російських об'єктів над Польщею

02 вересня 2024, 09:53
Більшість поляків підтримали збивання російських об'єктів над Польщею
Фото: з вільних джерел
Йдеться про цілі, які пролітають над польською територією під час атак росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.
Більшість мешканців Польщі погоджуються, щоб військові країни збивали повітряні цілі, що пролітають над польською територією під час атак росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.
 
Про це свідчить опитування SW Reaserch для Rzeczpospolita.
 
Поляків запитали: "На вашу думку, чи повинна Польща збивати об'єкти, що пролітають над нашою територією під час нападу росії на Україну, навіть якщо немає впевненості, що це за об'єкти?".
 
"Так" проголосували 58,5% респондентів, "ні" - 22,1%, "не маю певної думки" - 19,4%.
 
Зазначається, результати відрізняються для кожної групи залежно від статі, віку чи освіти. Ствердну відповідь частіше обирали жінки – відповідь "так" обрали 60,8%, ще 20,0% – "ні", "не знаю" – 19%.
 
Підтримали рішення про збиття таких цілей 55% чоловіків, категорично проти – 24,4%, "не знаю" – 19,8% респондентів.
 
Опитування провели 27-28 серпня цього року серед користувачів онлайн-панелі SW Panel. Його учасниками стали 800 повнолітніх поляків.

 

Польщаопитуванняракетивійна в Україніросія окупанти

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