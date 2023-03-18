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Більшість повітряних цілей збито. Подробиці нічної атаки України іранськими дронами

18 березня 2023, 08:10
Більшість повітряних цілей збито. Подробиці нічної атаки України іранськими дронами
Фото: УНН
Сили ППО ліквідували більшість безпілотників, якими росіяни атакували Україну.

Українські захисники збили 11 із 16 "шахедів" під час атаки росіян, яка розпочалася ввечері 17 березня та завершилася в ніч проти 18 березня. 

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.  

"Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed- 136/131. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з брянської області рф", - йдеться в повідомленні. 

Силами та засобами повітряних командувань "Центр»", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил ЗСУ знищено 11 ударних БпЛА.

Не обійшлось і без влучань: зокрема два БПЛА поцілили у критичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Там зафіксовані руйнування. На місці працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються.

ППОіранськідрони-камікадзевійна в Україні

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