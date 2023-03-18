Більшість повітряних цілей збито. Подробиці нічної атаки України іранськими дронами

Сили ППО ліквідували більшість безпілотників, якими росіяни атакували Україну.

Українські захисники збили 11 із 16 "шахедів" під час атаки росіян, яка розпочалася ввечері 17 березня та завершилася в ніч проти 18 березня.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Близько 21.00 17 березня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу "Shahed- 136/131. Атака здійснювалась з двох напрямків – із східного узбережжя Азовського моря та з брянської області рф", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами повітряних командувань "Центр»", "Схід" та "Захід" Повітряних Сил ЗСУ знищено 11 ударних БпЛА.

Не обійшлось і без влучань: зокрема два БПЛА поцілили у критичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Там зафіксовані руйнування. На місці працюють всі служби. Наслідки атаки уточнюються.