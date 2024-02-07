Більшість росіян підтримують війну проти України – опитування

Станом на січень 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують — 16% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

Більшість росіян підтримують російське вторгнення в Україну з початку 2022 року. Проте лише третина з них вважають, що жителі рф несуть моральну відповідальність за геноцид українців та руйнування.

Про це свідчать дані опитування Левада-центру.

За його результатами, станом на січень 2024 року більшість опитаних (77%) підтримують війну проти України, не підтримують — 16% респондентів, ще 8% вагаються з відповіддю.

Крім того, половина опитаних підтримує ідею мирних переговорів, але цей показник дещо знизився порівняно з листопадом минулого року.

Більшість росіян, як і раніше, вважають, що військові дії триватимуть ще довго: майже половина впевнена, що понад рік. При цьому три чверті вважають, що війна в Україні закінчиться перемогою росії.

66% росіян погоджуються з тим, що рф платить занадто високу ціну за участь у війні. Найчастіше це жінки, ті, кому ледь вистачає на їжу та ті, хто вважає, що країна рухається не у тому напрямку. 25% мають протилежну думку.

Близько 64% росіян не вважають, що країна припустилася помилки, розпочавши війну, проте цей показник плавно зріс порівняно з вереснем минулого року.

Вважають початок війни проти України помилкою близько 22% опитаних. Найчастіше це респонденти, які не підтримують політику диктатора владіміра путіна (55%) та глядачі Ютуб-каналів (40%).

Загальноросійське опитування Левада-центру проведено 14−20 грудня 2023 року і 25−31 січня 2024 року за всеросійською вибіркою міського і сільського населення віком від 18 років і старше. Опитано 3 247 осіб. Дослідження проводили методом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наведено у відсотках від загальної кількості.