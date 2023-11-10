Більшість російських фейків, спрямованих на українських біженців, припадає на Польщу – VoxCheck
На Польщу припадає 85% російських фейків, спрямованих на українських біженців.
Про це повідомила керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко під час міжнародної конференції "Відбудова України: про людей і для людей", передає Media Center Ukraine-Ukrinform.
За її словами, біженців залякують тим, що у країнах, які їх приймають, людям не зможуть допомогти, а умови життя будуть ледь не на рівні концтабору. Також українців лякають різноманітними формами експлуатації і тим, що у них можуть забрати дітей, аби передати європейським сім’ям.
Дослідниця додала, що при цьому росія навмисно використовує гендерну дезінформацію. Пропагандисти атакують емоційними повідомленнями жінок, які становлять більшість вимушених мігрантів.