Більшість російських фейків, спрямованих на українських біженців, припадає на Польщу – VoxCheck

Людей, зокрема, залякують тим, що у країнах, які їх приймають, не зможуть допомогти, а умови життя будуть ледь не на рівні концтабору.

На Польщу припадає 85% російських фейків, спрямованих на українських біженців.

Про це повідомила керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко під час міжнародної конференції "Відбудова України: про людей і для людей", передає Media Center Ukraine-Ukrinform.

За її словами, біженців залякують тим, що у країнах, які їх приймають, людям не зможуть допомогти, а умови життя будуть ледь не на рівні концтабору. Також українців лякають різноманітними формами експлуатації і тим, що у них можуть забрати дітей, аби передати європейським сім’ям.

Дослідниця додала, що при цьому росія навмисно використовує гендерну дезінформацію. Пропагандисти атакують емоційними повідомленнями жінок, які становлять більшість вимушених мігрантів.