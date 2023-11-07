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Більшість угорців вважають зустріч Орбана з путіним неприйнятною

07 листопада 2023, 14:25
Більшість угорців вважають зустріч Орбана з путіним неприйнятною
Антикор
Опитування "репрезентативне дорослому населенню Угорщини за віком, статтю та освітою".

Близько 52% опитаних угорців назвали "неприйнятною" нещодавню зустріч прем'єр-міністра країни Віктора Орбана з диктатором путіним у Китаї.

Про це свідчать дані дослідження Publicus Institute, проведеного на замовлення опозиційної газети Nepszava.

За даними опитування, 91% респондентів чули про зустріч Орбана та путіна в Пекіні — 52% вважають такі переговори "швидше неприйнятними", 35% вважають їх "прийнятними".

Також угорців запитали, чиї інтереси могла представляти зустріч — 32% опитаних назвали вигодонабувачем Орбана, оскільки відносини з рф потрібні йому у зв'язку з постачанням газу та нафти, 33% вважають, що це на користь обох сторін, 19% вважають, що зацікавлений був путін.

Зазначається, що під час переговорів Орбан повторив кліше російської пропаганди, назвавши війну рф проти України "воєнною операцією" – 36% опитаних сказали, що угорський прем'єр навмисно зробив проросійську заяву, 23% вважають, що він "хотів бути дипломатичним", а 15% заявили, що політик "усвідомлював важливість своєї заяви, але не міг зробити нічого іншого".

опитуванняПутінОрбанвійна в Україніросія окупанти

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