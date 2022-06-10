Більшість українців отримують новини із соціальних мереж - дослідження

Телебаченню довіряють тільки 40%

Більшість українців отримують новини із соціальних мереж Facebook і Telegram, а для 40% основним джерелом інформації продовжує бути телебачення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на соціологічне дослідження компанії Gradus Research Company.

Як зазначається, під час опитування понад половину респондентів вказували, що отримують інформацію із соціальних цифрових платформ.

Учасники назвали соцмережу Facebook основним джерелом споживання новинного контенту - цю платформу обрали 90% респондентів. Майже така сама кількість (89%) учасників повідомили, що вони отримують новини через Telegram.



Згідно з дослідженнями, 40% респондентів продовжують отримувати новини з телебачення.