Більшість українців пишаються своєю країною та вірять в перемогу - опитування

Також результати свідчать, що, якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то 97% зробили б це

Абсолютна більшість українців упевнені, що Україна зможе відбити напад росії. Більше половини – 60% – вважають, що для цього знадобиться більше часу.

Такі результати опитування , проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 17-18 серпня 2022 року.

Соціологи зазначають, що у перемозі України над росією впевнені 93% опитаних. Близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний більш тривалий час: 20% вважають, що необхідно більше року, 40% – півроку-рік. Майже чверть оцінюють необхідний для перемоги час до кількох місяців.

Головна емоція, яку відчувають українці, думаючи про свою країну – гордість (75%). Серед інших – сум (29%) та радість (26%). Близько 10% відчувають зацікавлення або страх.

Якби сьогодні стояв вибір підтримати проголошення Незалежності України, то абсолютна більшість (86% однозначно і 11% скоріше) зробили б це. Порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97%, порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%.

Продовжує зростати кількість тих, хто частіше розмовляє українською вдома. Так, сьогодні 51% зазначили, що розмовляють вдома українською (у квітні 2022 – 48%), третина – двома мовами, 13% – російською. Більше половини мешканців півдня і сходу двомовні, близько чверті – російськомовні. Використання російською у побуті зменшилося приблизно вдвічі.

76% вказали українську мову як рідну, 19% – російську. При цьому 30% російськомовних вважають своєю рідною українську.

86% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської, як офіційної в окремих регіонах, лише 3% за російську як другу державну мову в Україні.