CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБільше половини респондентів відповіли, що надають перевагу ідеї сильного керівництва, аніж демократії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Більшість українців вважають, що державі зараз потрібен сильний лідер - опитування
Фото з вільного доступу
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Громадської мережі "ОПОРА".
Зокрема, 58% опитаних зазначили, що для України зараз важливіший сильний лідер , при цьому важливість демократичної системи вказали лише 14%. "Ще більший консенсус помітний щодо втручання Президента у діяльність парламенту та уряду - 79% називають його виправданим для посилення оборони", - йдеться у звіті.
Окрім того, 57% опитаних заявили, що на період війни влада має притягати до відповідальності громадян за поширення "шкідливих" для держави поглядів. Натомість 37% вважає, що будь хто повинен мати можливість публічно висловлювати свої погляди і не боятися переслідувань за це.
За проведення вільних і чесних виборів після війни висловилися 40% респондентів, тоді як 52% вважають, що після завершення воєнного стану потрібно буде зосередитися на інших питаннях.
Дослідження було проводилося у липні. Воно передбачало дві частини: щоденникове опитування і телефонні інтерв'ю. Всього опитано 1 100 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%.
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