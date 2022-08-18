Більшість українців вважають, що державі зараз потрібен сильний лідер - опитування

Більше половини респондентів відповіли, що надають перевагу ідеї сильного керівництва, аніж демократії.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Громадської мережі "ОПОРА".

Зокрема, 58% опитаних зазначили, що для України зараз важливіший сильний лідер , при цьому важливість демократичної системи вказали лише 14%. "Ще більший консенсус помітний щодо втручання Президента у діяльність парламенту та уряду - 79% називають його виправданим для посилення оборони", - йдеться у звіті.

Окрім того, 57% опитаних заявили, що на період війни влада має притягати до відповідальності громадян за поширення "шкідливих" для держави поглядів. Натомість 37% вважає, що будь хто повинен мати можливість публічно висловлювати свої погляди і не боятися переслідувань за це.

За проведення вільних і чесних виборів після війни висловилися 40% респондентів, тоді як 52% вважають, що після завершення воєнного стану потрібно буде зосередитися на інших питаннях.

Дослідження було проводилося у липні. Воно передбачало дві частини: щоденникове опитування і телефонні інтерв'ю. Всього опитано 1 100 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% – для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 10%.