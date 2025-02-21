Більшість жителів Данії виступають за введення миротворців в Україну – опитування
Більшість жителів Данії підтримують відправлення миротворців в Україну після завершення війни. Скандинавська країна входить до списку найбільших країн, які постачають зброю Україні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Більшість данців також хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і НАТО. Так вважають 66% і 68% респондентів відповідно.
Близько 53% респондентів заявили, що Данія має взяти участь у будь-якому майбутньому розгортанні військовослужбовців, згідно з опитуванням, опублікованим данським виданням Ritzau у п'ятницю 21 лютого. Близько 15% висловилися проти, а 32% не визначилися або не змогли відповісти. 66% респондентів також заявили, що Україна має вступити до Європейського Союзу, а 68% — що країна має стати частиною НАТО.
Данія, країна з населенням 6 мільйонів, передала 53,7 млрд крон (7,55 млрд доларів) як військову допомогу відтоді, як Україна зазнала нападу з боку Росії. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, яка також нарощує оборонні інвестиції, заявила, що поки зарано обговорювати миротворців, хоча вона позитивно ставиться до планів Великої Британії.
У четвер вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським і запевнила в підтримці з боку скандинавської країни.
В опитуванні видання Ritzau брали участь 1021 респондент, а саме дослідження громадської думки проводила компанія Voxmeter з 18 до 20 лютого.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер полетів до Сполучених Штатів Америки, щоб показати президенту Дональду Трампу мирний план для завершення війни в Україні. Один з пунктів плану — розміщення на українській території 30-тисячного війська, яке буде не на фронті, а захищатиме важливі об'єкти.
Деталі мирного плану Кіта Стармера:
- в Україну надсилають 30-тисячний контингент миротворців;
- миротворці не ідуть на поле бою, а захищають стратегічні міста (Полтава, Дніпро, Кривий Ріг), порти та об'єкти інфраструктури (наприклад, атомні станції);
- європейські військові будуть проводити технічний моніторинг — тобто вестимуть розвідку за допомогою літаків, супутників, безпілотників;
- відбуватиметься патрулювання у Чорному морі;
- у місії буде зброя та технічні засоби для відбиття можливих атак рф;
- тим часом США надають винищувачі та ракети, щоб захистити європейських миротворців та об'єкти в Україні від повітряних атак рф. Ідеться про авіацію, яка базується в Польщі та Румунії;
- водночас члени НАТО вирішують, що робити з 5 статтею Договору, адже рф може відповісти ударом по території країн, які долучились до миротворчої місії.