Більшість жителів Данії виступають за введення миротворців в Україну – опитування

Більшість данців також хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і НАТО. Так вважають 66% і 68% респондентів відповідно.

Більшість жителів Данії підтримують відправлення миротворців в Україну після завершення війни. Скандинавська країна входить до списку найбільших країн, які постачають зброю Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Більшість данців також хочуть, щоб Україна приєдналася до ЄС і НАТО. Так вважають 66% і 68% респондентів відповідно.

Близько 53% респондентів заявили, що Данія має взяти участь у будь-якому майбутньому розгортанні військовослужбовців, згідно з опитуванням, опублікованим данським виданням Ritzau у п'ятницю 21 лютого. Близько 15% висловилися проти, а 32% не визначилися або не змогли відповісти. 66% респондентів також заявили, що Україна має вступити до Європейського Союзу, а 68% — що країна має стати частиною НАТО.

Данія, країна з населенням 6 мільйонів, передала 53,7 млрд крон (7,55 млрд доларів) як військову допомогу відтоді, як Україна зазнала нападу з боку Росії. Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен, яка також нарощує оборонні інвестиції, заявила, що поки зарано обговорювати миротворців, хоча вона позитивно ставиться до планів Великої Британії.

У четвер вона провела переговори з президентом України Володимиром Зеленським і запевнила в підтримці з боку скандинавської країни.

В опитуванні видання Ritzau брали участь 1021 респондент, а саме дослідження громадської думки проводила компанія Voxmeter з 18 до 20 лютого.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер полетів до Сполучених Штатів Америки, щоб показати президенту Дональду Трампу мирний план для завершення війни в Україні. Один з пунктів плану — розміщення на українській території 30-тисячного війська, яке буде не на фронті, а захищатиме важливі об'єкти.

Деталі мирного плану Кіта Стармера: