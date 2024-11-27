Більшість жителів Південної Кореї виступає проти постачання зброї Україні – Reuters

Проте уряд Сеула може переглянути своє рішення.

Мешканці Південної Кореї виступають проти прямих поставок зброї в Україну, попри відправлення північнокорейських військ до рф. Це показали останні соціальні опитування.

У середу, 27 листопада, до Південної Кореї прибула українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим. Вона зустрілася з президентом Юн Сук Йолєм, радником з національної безпеки Сін Вон Сіком і міністром оборони Кім Йон Хеном.

В агенції поділилися, що поруч з офісом глави Південної Кореї стояла група демонстрантів із плакатами, на яких написано "Ні уряду Південної Кореї, який планує постачання зброї в Україну".

Зазначається, що делегація домовилася з урядом Південної Кореї про те, що сторони обмінюватимуться інформацією щодо відправлення військ КНДР у росію, а також щодо обміну технологіями та зброєю між двома країнами. Західний дипломат поділився з журналістами, що раніше в кулуарах обговорювали можливість передання Києву систем протиповітряної оборони, призначених для збиття літаків і ракет. Проте переговори були припинені, зокрема, через перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США в листопаді. Опитування Gallup Korea, проведене серед громадян Південної Кореї в жовтні, показало, що 82% жителів країни не підтримують відправлення військової допомоги Україні.

"Для південнокорейського уряду буде менше вигоди надавати військову допомогу, коли внутрішня підтримка буде незначною, а відносини з наступним урядом США можуть погіршитися", - сказав журналістам аналітик з Інституту політичних досліджень Асан Ян Ук.

За його словами, жителі Південної Кореї здебільшого не усвідомлюють серйозність війни в Україні. Ян Ук підкреслив, що вони зосереджені на негативних сторонах прямої участі країни в конфлікті.

В агенції нагадали, що Південна Корея є одним із найбільших у світі експортерів зброї. Сеул уклав великі та вигідні оборонні угоди з іншими країнами, але в Україні надає тільки нелетальну допомогу.

Також на уряд Південної Кореї чинить тиск головна опозиційна Демократична партія, зазначили журналісти. Зокрема, у ДП виступають проти постачання зброї Україні.

За словами експертів, попри більшість Демократичної партії в парламенті, президент Південної Кореї може обійти цей орган, щоб поставити летальну зброю іншій країні.