Біля Балі затонув пором із пасажирами: десятки людей досі шукають
03 липня 2025, 09:09
фото: AP
На поромі перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби
Поблизу курортного острова Балі в Індонезії затонув пором, який перевозив 65 людей.
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що на поромі перебувало 53 пасажири, 12 членів екіпажу та 22 транспортні засоби, включаючи 14 вантажівок. Він затонув майже через пів години після відплиття з порту Кетапанг у Східній Яві. Судно прямувало до порту Гіліманук на Балі, відстань до якого становить 50 км.
Рятувальники розшукують 43 людей, які зникли безвісти в бурхливому морі. Зокрема вже було знайдено два тіла, а 20 осіб врятовано, багато з них були непритомні після того, як протягом кількох годин дрейфували в бурхливих водах.
Людей шукали ще з вечора середи дев'ять човнів, у тому числі два буксири та два надувні човни, борючись з хвилями висотою до 2 м у темряві.
AP зазначає, що трагедії з поромами є поширеним явищем в Індонезії, архіпелазі з понад 17 тис. островів, де пороми часто використовуються як транспортний засіб, а правила безпеки не завжди дотримуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу південного узбережжя Індії затонуло вантажне судно з небезпечними матеріалами на борту. На борту перебували 24 моряки – усі вони були врятовані. Серед них – громадяни України, Грузії, Росії та Філіппін.