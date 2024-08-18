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Біля берегів Камчатки після землетрусу почалося виверження вулкану

18 серпня 2024, 19:19
Біля берегів Камчатки після землетрусу почалося виверження вулкану
Камчатка це півострів на Далекому Сході росії.

Після землетрусу магнітудою 7 балів мешканці Камчатки рф лишили свої будинки, а пізніше почалося виверження вулкану.

Про це пише РИА Новости

За даними Геологічної служби США, епіцентр знаходився приблизно в 55 милях від Петропавловськ-Камчатський з населенням близько 181 тисяч чоловік.

Підземний поштовх мав глибину близько 30 миль і стався рано вранці в неділю за місцевим часом.

За даними американської системи попередження про цунамі, "небезпечні хвилі цунамі від цього землетрусу можливі в межах 300 км від епіцентру вздовж узбережжя Росії.

Після землетрусу біля берегів Камчатки сталася серія афтершоків магнітудою 3,9, про це свідчать дані на сайті Камчатської філії геофізичної служби РАН.

В МНС рф вважають, що загрози цунамі після землетрусу біля берегів Камчатки немає.

Ще пізніше почалося виверження вулкана Шивелуч. 

"Почалося виверження вулкана Шивелуч на куполах Каран і 300 років РАН. За візуальною оцінкою, висота попелової колони - 8 км над рівнем моря", - повідомили в інституті вулканології і сейсмології ДВО РАН.

 
Росіяземлетрусвулканкамчатка

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