Біля берегів Лівії вибухнув танкер з російською нафтою — Bloomberg

Раніше Vilamoura заходила у порти Усть-Луги і Новоросійська.

Біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, який заходив до російських портів і перевозив 1 млн барелів нафти. Що саме стало причиною вибуху, наразі не зрозуміло.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника TMS Tankers.

Повідомляється, що водою затоплено машинне відділення, наразі танкер буксирується до Греції для точної оцінки збитків. Екіпаж судна не постраждав, витоку нафтопродуктів у Середземне море немає.

"В останні місяці на нафтових танкерах, які раніше заходили в російські порти, сталася серія загадкових вибухів. Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів", – пишуть журналісти.

Згідно з даними сервісу відстеження суден на початку квітня Vilamoura двічі заходила у порти Усть-Луги і Новоросійська і перевозила нафту з Казахстану.