Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Біля берегів Лівії вибухнув танкер з російською нафтою — Bloomberg

30 червня 2025, 18:44
Біля берегів Лівії вибухнув танкер з російською нафтою — Bloomberg
Фото з відкритих джерел
Раніше Vilamoura заходила у порти Усть-Луги і Новоросійська.

Біля берегів Лівії вибухнув танкер Vilamoura, який заходив до російських портів і перевозив 1 млн барелів нафти. Що саме стало причиною вибуху, наразі не зрозуміло.

Про це  повідомляє Bloomberg з посиланням на представника TMS Tankers.

Повідомляється, що водою затоплено машинне відділення, наразі танкер буксирується до Греції для точної оцінки збитків. Екіпаж судна не постраждав, витоку нафтопродуктів у Середземне море немає. 

"В останні місяці на нафтових танкерах, які раніше заходили в російські порти, сталася серія загадкових вибухів. Після цього судновласники почали перевіряти корпуси своїх суден на наявність мін за допомогою водолазів і підводних апаратів", – пишуть журналісти. 

Згідно з даними сервісу відстеження суден на початку квітня Vilamoura двічі заходила у порти Усть-Луги і Новоросійська і перевозила нафту з Казахстану.

Лівіянафта рфтанкерТіньовий флот рф

Останні матеріали

Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Політика
Європейська революція Трампа. Хто і як орієнтується на його контрпроєкт в Європі – ECFR
Переклад iPress – 30 червня 2025, 16:12
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Політика
Ірано-ізраїльське перемир'я не буде тривалим. Нетаньягу, як і путін, хоче вічної війни – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 30 червня 2025, 11:12
Саміт
Політика
Саміт "татка" НАТО і мучеництво України. Через задобрювання Європою Трампа загине більше українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 червня 2025, 22:02
Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється