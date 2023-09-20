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Біля берегів Румунії торгове судно натрапило на міну

20 вересня 2023, 16:35
Біля берегів Румунії торгове судно натрапило на міну
Фото: zn.ua
12 членів екіпажу евакуювали.

У середу вранці біля румунського порту Суліна на борту вантажного судна стався вибух.

Про це  пише Digi 24.

За їхніми словами, судно під прапором Того, яке перевозило цемент, повідомило о 6:50 ранку про вибух у машинному відділенні.

Судно стояло за 7 морських миль на схід від Суліни, на його борту перебували 12 членів екіпажу, серед яких п'ятеро сирійців, четверо турків, один ліванець і один єгиптянин.

Румунське військово-морське відомство терміново звернулося за допомогою до судна ARSVOM, що належить Прикордонній поліції. На його борту членів екіпажу безпечно доставили в Суліну. У 11 людей була панічна атака, в однієї людини – синці.

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