RSS
НОВИНИ

Біля Чорнобиля виявили схрон зброї окупантів

Ольга
Матарикіна
Після визначення стану її придатності буде прийнято рішення щодо передачі боєприпасів Силам оборони України.
Біля Чорнобиля виявили схрон зброї окупантів Фото: ДПСУ
Біля Чорнобиля прикордонники знайшли схрон з боєприпасами, які після себе залишили російські окупанти. Там були різнокаліберні снаряди, міни та протитанковий комплекс.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
"На території зони відчуження у н.п. Запілля (Чорнобильський район), неподалік колишніх позицій окупаційних військ, прикордонники виявили осколково-фугасні снаряди, постріли до РПГ-7В, реактивний двигун до РПГ-7В, підривачі до протитанкової міни, ПТРК та міни", - сказали у Держприкордонслужбі.
 
Фото: ДПСУ
 
Фото: ДПСУ
 
Фото: ДПСУ
 
Небезпечну схованку викрили під час проведення контрдиверсійних заходів.
 
Відео: ДПСУ
 
У перші дні війни російські війська, які вторглися в Україну з білорусі, захопили Чорнобильську атомну електростанцію та зайняли позиції у Зоні відчуження. 31 березня 2022 року окупаційні війська після контрнаступу ЗСУ покинули територію ЧАЕС.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2022 08:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
США повинні озброїти Україну зараз, поки не пізно – генерали у відставці та високопоставлені колишні дипломати США

США повинні озброїти Україну зараз, поки не пізно – генерали у відставці та високопоставлені колишні дипломати США

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.