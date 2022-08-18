Біля Чорнобиля виявили схрон зброї окупантів

Після визначення стану її придатності буде прийнято рішення щодо передачі боєприпасів Силам оборони України.

Біля Чорнобиля прикордонники знайшли схрон з боєприпасами, які після себе залишили російські окупанти. Там були різнокаліберні снаряди, міни та протитанковий комплекс.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"На території зони відчуження у н.п. Запілля (Чорнобильський район), неподалік колишніх позицій окупаційних військ, прикордонники виявили осколково-фугасні снаряди, постріли до РПГ-7В, реактивний двигун до РПГ-7В, підривачі до протитанкової міни, ПТРК та міни", - сказали у Держприкордонслужбі.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Небезпечну схованку викрили під час проведення контрдиверсійних заходів.

Відео: ДПСУ

У перші дні війни російські війська, які вторглися в Україну з білорусі, захопили Чорнобильську атомну електростанцію та зайняли позиції у Зоні відчуження. 31 березня 2022 року окупаційні війська після контрнаступу ЗСУ покинули територію ЧАЕС.