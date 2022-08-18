НОВИНИПісля визначення стану її придатності буде прийнято рішення щодо передачі боєприпасів Силам оборони України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Біля Чорнобиля виявили схрон зброї окупантів
Фото: ДПСУ
Біля Чорнобиля прикордонники знайшли схрон з боєприпасами, які після себе залишили російські окупанти. Там були різнокаліберні снаряди, міни та протитанковий комплекс.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
"На території зони відчуження у н.п. Запілля (Чорнобильський район), неподалік колишніх позицій окупаційних військ, прикордонники виявили осколково-фугасні снаряди, постріли до РПГ-7В, реактивний двигун до РПГ-7В, підривачі до протитанкової міни, ПТРК та міни", - сказали у Держприкордонслужбі.
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ
Небезпечну схованку викрили під час проведення контрдиверсійних заходів.
Відео: ДПСУ
У перші дні війни російські війська, які вторглися в Україну з білорусі, захопили Чорнобильську атомну електростанцію та зайняли позиції у Зоні відчуження. 31 березня 2022 року окупаційні війська після контрнаступу ЗСУ покинули територію ЧАЕС.
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18 08 2022 08:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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