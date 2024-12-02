Біля Філіппін помітили російський підводний човен

Човен класу "Кіло" був помічений за 80 морських миль від острова.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, що присутність російського бойового підводного човна у виключній економічній зоні Філіппін у Південно-Китайському морі викликає "велике занепокоєння".

Про це повідомляє новинне агентство Reuters.

"Це викликає велике занепокоєння. Будь-яке вторгнення в західну частину Філіппінського моря, в нашу ВЕЗ, до наших морських ліній викликає велике занепокоєння", - сказав філіппінський президент.

російський підводний човен класу "Кіло" був помічений за 80 морських миль від західної провінції Західний Міндоро 28 листопада.

Речник ВМС Філіппін Рой Вінсент Трінідад повідомив про це у понеділок.

Президент має на увазі частину Південно-Китайського моря в межах морської зони Філіппін.

Фрегат ВМС Філіппін Jose Rizal встановив радіоконтакт з російським підводним човном, ідентифікувавши його як UFA 490.

"російське судно заявило, що чекає на покращення погодних умов перед тим, як вирушити до Владивостока, що в росія, - повідомив Трінідад, але не уточнив, чому судно перебувало в цьому районі.

Військово-морські сили Філіппін супроводжували підводний човен, щоб забезпечити дотримання морських правил.

російські підводні човни класу "Кіло" вважаються тихохідними субмаринами і постійно вдосконалюються з 1980-х років.

Пекін і москва оголосили про партнерство "без обмежень" після того, як путін відвідав Китай в 2022 році, за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну.

Влітку цього року країни провели військово-морські навчання з бойовою стрільбою в Південно-Китайському морі. Напруженість у відносинах між Манілою, союзником США, і Пекіном зросла за останній рік через взаємні претензії в Південно-Китайському морі.

Нагадаємо, що ще в 2016 році арбітражний трибунал постановив, що історичні претензії Китаю на спірну водну артерію не мають під собою жодних підстав, і КНР це рішення відкидає.