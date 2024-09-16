Біля Трампа сталася перестрілка, коли він був у гольф-клубі у Флориді

На кандидата в президенти США Дональда Трампа було здійснено чергову спробу замаху, він цілий і неушкоджений, повідомила конгресвумен Тейлор-Грін. Трамп перебуває в безпеці після стрілянини в районі, де він перебував.

"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його околицях. На даний момент жодних подробиць", - заявив у неділю вдень представник Трампа Стівен Чунг.

За даними джерел New York Post, поруч із гольф-клубом, де перебував Трамп, стріляли двоє, і вони цілилися одне в одного, а не в експрезидента США. Видання зазначає, що Трампу нічого не загрожувало і що стрілянина сталася в районі, відомому високим рівнем злочинності.

Стрільця біля гольф-клубу Трампа затримано, стверджує його син. Як повідомив , Дональд Трамп-молодший, на місці знайшли автомат АК-47.

Секретна служба США розслідує інцидент зі стріляниною неподалік місця, де знаходився Трамп, заявив прес-секретар відомства.

Він підтвердив, що колишній президент США у безпеці. Видання The New York Post, яке спочатку повідомило про те, що поряд з гольф-клубом Трампа у Флориді дві людини стріляли одна в одну, відредагувало свою замітку.

Тепер у ній говориться, що стріляв лише агент Секретної служби, який побачив підозрілу людину на полі для гольфу - як йому здалося, озброєного.

Видання зазначає, що коли Трамп був на полі для гольфу, охорона помітила підозрілого чоловіка. Він мав щось, схоже на пістолет. Агент вистрілив кілька разів, а Трампа перевели у безпечне місце.