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Біля Трампа сталася перестрілка, коли він був у гольф-клубі у Флориді

16 вересня 2024, 08:55
Біля Трампа сталася перестрілка, коли він був у гольф-клубі у Флориді
Двоє людей стріляли один в одного за межами гольф-клубу Трампа, він не був мішенню.
На кандидата в президенти США Дональда Трампа було здійснено чергову спробу замаху, він цілий і неушкоджений, повідомила конгресвумен Тейлор-Грін. Трамп перебуває в безпеці після стрілянини в районі, де він перебував.
 
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву передвиборчого штабу.
 
Секретна служба відреагувала на стрілянину поруч із Дональдом Трампом, коли він виходив із гольф-клубу у Вест-Палм-Біч, пише New York Post.
 
"Президент Трамп у безпеці після пострілів у його околицях. На даний момент жодних подробиць", - заявив у неділю вдень представник Трампа Стівен Чунг.
 
За даними джерел New York Post, поруч із гольф-клубом, де перебував Трамп, стріляли двоє, і вони цілилися одне в одного, а не в експрезидента США. Видання зазначає, що Трампу нічого не загрожувало і що стрілянина сталася в районі, відомому високим рівнем злочинності.
 
Стрільця біля гольф-клубу Трампа затримано, стверджує його син. Як повідомив, Дональд Трамп-молодший, на місці знайшли автомат АК-47.
 
 Секретна служба США розслідує інцидент зі стріляниною неподалік місця, де знаходився Трамп, заявив прес-секретар відомства.
 
Він підтвердив, що колишній президент США у безпеці. Видання The New York Post, яке спочатку повідомило про те, що поряд з гольф-клубом Трампа у Флориді дві людини стріляли одна в одну, відредагувало свою замітку.
 
Тепер у ній говориться, що стріляв лише агент Секретної служби, який побачив підозрілу людину на полі для гольфу - як йому здалося, озброєного.
 
Видання зазначає, що коли Трамп був на полі для гольфу, охорона помітила підозрілого чоловіка. Він мав щось, схоже на пістолет. Агент вистрілив кілька разів, а Трампа перевели у безпечне місце.

 

ФлоридаТрампвійна в Україніросія окупанти

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