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Біля Італії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти – відомий мільярдер

19 серпня 2024, 21:55
Біля Італії затонула яхта з 22 людьми. Серед зниклих безвісти – відомий мільярдер
15 людям вдалося врятуватися перед тим, як судно затонуло, серед них дитина.

Біля італійського міста Палермо затонула 56-метрова яхта, на якій перебували 22 людини. Унаслідок цього одна людина загинула, шістьох людей вважають зниклими безвісти, серед них – британський мільярдер Майк Лінч.

Про це повідомляє Reuters.

Яхта затонула, ймовірно, через сильний шторм. Італійська берегова охорона повідомила, що на борту вітрильника Bayesian перебували 22 людини, зокрема, громадяни США, Канади, Шрі-Ланки, Нової Зеландії, Ірландії та Великої Британії. 15 людям вдалося врятуватися перед тим, як судно затонуло, серед них дитина.
 
Місцеві рибалки повідомили, що близько 04:15 побачили факел у морі, проте вирішили перечекати через шторм. Уже пізніше у морі вони побачили речі та залишки від яхти.
 
Як пише Reuters, імена загиблих і зниклих безвісти не були оприлюднені, але людина, знайома з ходом рятувальної операції, підтвердила, що мільярдера Майка Лінча шукають. 
Італіявійна в Україніросія окупанти

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